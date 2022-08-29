Миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС: оккупанты перед этим устроили провокацию с пострадавшими

Два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии

Ночной обстрел россиянами оккупированного Энергодара принес немало беды жителям города, ведь вражеские снаряды целили исключительно по жилым кварталам. Многочисленные ранения разной степени тяжести получили не менее 10 энергодарцев. Последствия обстрела ликвидируют представители экстренных служб, правоохранители фиксируют повреждения.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале на утро 29 августа сообщил энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, отметив, что двое гражданских, травмированных в результате обстрела оккупантами, в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в отделение интенсивной терапии. За их жизнь борются медики.

Кроме того, глава города добавил, что на улице Воинов-Интернационалистов, а именно у домов под номерами 4, 8 и 18, российские снаряды повредили не менее двух десятков автомобилей жителей Энергодара.

"Очевидно, да рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", — написал Орлов.

Следует добавить, что Международное агентство по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) уже отправило команду экспертов для инспекции Запорожской атомной электростанции. Очевидно, это и послужило поводом для усиленных обстрелов Энергодара и Никопольского района Днепропетровщины со стороны российского противника.

Об этом Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил на своей странице в Твиттере.

Согласно данным, несколькими днями ранее обнародованным изданием The New York Times, в состав экспертной комиссии МАГАТЭ войдут представители Польши и Литвы, которые с первого дня российского вторжения поддерживают Украину. А также эксперты из Сербии и Китая, которых украинская сторона относит к дружественным с агрессору странам. Кроме того, многострадальную ЗАЭС посетят представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики, а также Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вышедшая из-под украинского контроля Запорожская АЭС с 25 августа впервые за всю историю существования была отключена от электричества.

Также напомним, что Украина признает действия российских оккупантов на ЗАЭС ядерным терроризмом. Западные партнеры с этим утверждением в целом согласны.