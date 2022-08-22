Ужасный блеф: в МВД объяснили цели россии на ЗАЭС

Захватчики пытаются поднять ставки любой ценой

россия делает все возможное для провокации ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, но цель этого вовсе не в том, чтобы надавить на Украину.

Такое мнение в интервью журналистке "Телеграфа" Юлии Забелиной высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Все понимают, что на самом деле россияне делают все возможное, чтобы мог случиться взрыв на Запорожской АЭС. Очень надеюсь, что до критической ситуации не дойдет и здравый смысл победит, но все-таки обещать мы ничего не можем", — подчеркнул Денисенко.

"Украина делает максимальное дипломатическое давление на россиян с разных сторон, чтобы не допустить трагедии на Запорожской АЭС, потому что мы все прекрасно понимаем, что Запорожская АЭС — это шесть Чернобылей", — добавил он.

По мнению советника главы МВД, эти провокации рф прежде всего направлены на то, чтобы принудить США к переговорам: "Не Украину, а прежде всего Штаты. Они считают, что дальнейшие действия будут зависеть не от Украины, потому нагнетают всю эту историю".

"Они понимают, что их предыдущий блеф, что они нанесут кому-то ядерный удар, — в это уже никто не верит. Потому им нужно искать какие-то карты, поднимать ставки. Они опять блефуют. Очень ужасно блефуют, потому что мир стоит перед ядерной угрозой. Но это исключительно блеф, поднятие ставок", — подытожил Денисенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что россияне стянули военную технику вплотную к ядерному реактору на ЗАЭС.