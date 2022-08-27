МАГАТЭ сформировала миссию на Запорожскую АЭС: озвучены сроки визита

Возглавит миссию лично глава МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) сформировало команду экспертов для инспекции Запорожской АЭС.

Как сообщает The New York Times, возглавит команду глава МАГАТЭ, выходец из Аргентины Рафаэль Гросси, кроме него на станцию отправятся 13 экспертов из других государств.

Отмечается, что все они будут родом из нейтральных стран, так что ни один из экспертов из США или Британии в состав инспекции не включены.

Точной даты визита не называется, однако предварительно известно, что он состоится на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, оккупанты в августе нарастили число провокация на крупнейшей атомной электростанции Европы, в том числе обстрелами перебили все линии энергопередачи на подконтрольную Украине территорию. Это привело к тому, что 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключенной от энергосети.

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Впрочем, 26 августа поступили сообщения о том, что два энергоблока вновь удалось подключить к украинской сети и тем самым возобновить полноценную работу АЭС.

Однако 27 августа обстрелы опять возобновились, вследствие чего был поврежден спецкорпус со свежим ядерным топливом