МАГАТЕ сформувало місію на Запорізьку АЕС: озвучено терміни візиту

Очолить місію особисто голова МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) сформувало команду експертів для інспекції Запорізької АЕС.

Як повідомляє The New York Times, очолить команду глава МАГАТЕ, виходець з Аргентини Рафаель Гроссі, крім нього на станцію вирушать 13 експертів з інших держав.

Зазначається, що всі вони будуть родом із нейтральних країн, тож жодного з експертів зі США чи Британії до складу інспекції не включено.

Точної дати візиту не називається, проте попередньо відомо, що він відбудеться наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, окупанти у серпні наростили кількість провокацій на найбільшій атомній електростанції Європи, у тому числі обстрілами перебили всі лінії енергопередачі на підконтрольну Україні територію. Це призвело до того, що 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії виявилася повністю відключеною від енергомережі.

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Втім, 26 серпня надійшли повідомлення про те, що два енергоблоки знову вдалося під'єднати до української мережі та тим самим відновити повноцінну роботу АЕС.

Однак 27 серпня обстріл знову відновився, внаслідок чого було пошкоджено спецкорпус зі свіжим ядерним паливом.