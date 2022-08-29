Имитировали "ответ" на собственный обстрел: у Зеленского прокомментировали действия рф в Энергодаре

россия — государство-спонсор терроризма, которое пытается шантажировать весь мир, считают в Офисе президента

Военные путина продолжают совершать провокации в захваченном ими Энергодаре: так, вечером в воскресенье, 28 августа, населенный пункт был обстрелян армией рф. В этом уверен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Свое мнение он изложил в Telegram.

Обстрел Энергодара россией

"российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. россия — государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа", — отметил он.

Обстрел русскими военными Энергодара

Комментарий главы ОП был вызван тем, что вечером в воскресенье мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об обстреле жилых районов города. При этом он подчеркнул, что, по словам местных жителей, обстрел велся самими оккупантами. Целью этого было обвинить в обстреле ВСУ.

Как известно, Энергодар с начала марта находится под оккупацией. Также с этого месяца захвачена россией и Запорожская АЭС. Путинские войска неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов. Кроме того, 25 августа станция впервые оказалась обесточенной. Такие действия россиян на ЗАЭС Украина называет ядерным терроризмом.