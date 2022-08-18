Радиация дойдет до соседних государств: ученые наглядно показали, чем грозит взрыв на Запорожской АЭС

Наибольшая концентрация радиоактивных веществ при гипотетической аварии на станции будет наблюдаться на востоке страны

Если неконтролируемая ситуация на Запорожской АЭС приведет к мощному взрыву, радиоактивные вещества затронут не только украинские регионы, но и другие соседние государства.

Таким прогнозом поделились ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины. По мнению ученых, которые смоделировали возможные последствия катастрофы, наиболее высокая концентрация радиации будет наблюдаться в пределах территории Украины. Особенно в таком случае могут пострадать ближние зоны от источника выброса, радиус которого достигнет 50-100 километров по всем направлениям от ЗАЭС.

Также отмечается, что концентрация радионуклидов может достичь украинской столицы – города Киева и частично распространиться на территории соседних государств: Белоруссии, россии, Польши и стран Балтии.

Основным направлением, по прогнозу ученых, будет восточная часть Украины, то есть, оккупированные Донетчина и Луганщина.

Следует отметить, что, учитывая то, что определить точные характеристики источников выбросов при условии масштабной аварии на Запорожской АЭС крайне сложно, результат моделирования ученых следует воспринимать лишь относительно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при условии, что ситуация на ЗАЭС достигнет непоправимых последствий, утечка радиации может дойти даже до москвы и других российских регионов.