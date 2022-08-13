"Приятный" сюрприз для москвы: эксперт объяснил, что грозит рф взрыв на Запорожской АЭС

Эксперт сообщил, какие последствия могут угрожать агрессору

Если ситуация на Запорожской атомной станции, которая полностью вышла из-под контроля МАГАТЭ, достигнет непоправимых последствий, это может стать неприятной неожиданностью для россии. Утечка радиации в случае взрыва в коллекторе может дойти даже до москвы, так что из российской столицы и ближайших к ней регионов придется эвакуировать население.

Соответствующую информацию во время эфира для Ходорковского Live сообщил российский ядерщик Андрей Ожаровский, отметив, что несколько российских регионов могут испытать последствия при условии, что на АЭС произойдет утечка радиации.

По словам эксперта, если ситуация дойдет до полного разрушения одного из шести реакторов Запорожской АЭС, это может повлечь за собой ряд неприятных последствий, сравнимых с трагедией на Чернобыльской атомной электростанции, если не хуже, ведь худший сценарий пока даже трудно представить.

Одним из возможных рисков является нарушение оболочки одного из реакторов и последующей его аварии из-за попадания в него российской ракеты или снаряда. После чего произойдет выброс радиоактивного цезия-137. Какие регионы соседней россии могут пострадать, уже будет зависеть от силы взрыва, а также направления ветра в момент утечки.

"Это все этакая русская рулетка", — объяснил он.

Карта, на которой показано возможную утечку радиации из коллектора Запорожской АЭС

Ожаровский также продемонстрировал карту, которая давно была разработана учеными австрийского Университета природных ресурсов и наук о жизни BOKU. Им удалось рассчитать возможные последствия утечки радиоактивного цезия на поверхность при условии аварии в коллекторе, если она не связана с военными действиями. И судя по тому, какое количество территорий может пострадать в этом случае, попадание снаряда повлечет значительно большие последствия.

"Вот посмотрите, на карте видно, что может долететь до москвы. Красным фоном показаны территории, откуда придется отселять людей, желтым – где будут проблемы с сельским хозяйством. Все это зависит от направления ветра в момент аварии. Есть несколько разных сценариев. Ветер может дуть в сторону москвы, может дуть в сторону Курской области или в сторону Молдовы", — подытожил ученый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские кафиры преследовали цель разместить в помещении энергоблоков Запорожской АЭС взрывчатые вещества.

Также напомним, как из-за ситуации, сложившейся вокруг АЭС в Энергодаре, российская сторона начала угрожать Европе.