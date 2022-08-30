Миссия МАГАТЭ уже в Украине, но у россии новый план: у Зеленского сообщили подробности

Украина настаивает на том, что миссия агентства должна заезжать исключительно с подконтрольной Киеву территории

Миссия МАГАТЭ, которая, по данным журналистов CNN, уже прибыла в Киев, чтобы отправиться с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию, не может попасть на объект из-за того, что россияне начали обстреливать все коридоры для заезда с украинской стороны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как написал он в Twitter, это делается с целью заставить международную миссию добираться в ЗАЭС со стороны временно оккупированных территорий. "Все предсказуемо. россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", — написал Подоляк.

Он также подчеркнул, что Украину это не заставит отступиться от своих требований. И снова перечислил их: "Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал".

Как сообщал "Телеграф", 42 страны мира обвинили россию в том, что она, вопреки всем международным нормам, держит на ЗАЭС свою военную технику и распространяет дезинформацию о своих действиях на объекте атомной энергетики. Они призвали рф отвести свои войска и предоставить миссии МАГАТЭ возможность выполнить свой мандат по гарантиям безопасности. Вместо этого россияне устроили провокацию, которая впервые в истории станции привела к ее полному обесточиванию и существенно повысила риск взрыва с последующим выбросом радиации. А потом еще и обстреляли и повредили спецкорпус со свежим ядерным топливом.

В свою очередь МАГАТЭ сформировало миссию, которая должна провести инспекцию станции. Возглавить ее пожелал лично глава агентства Рафаэль Гросси. В украинском МИДе отметили, что специалисты планируют заняться вопросами физической защиты ЗАЭС, ядерной безопасностью объекта и гарантиями распространения ядерных материалов.