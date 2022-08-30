Война — день 188: ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины

Оперативно о главном 30 августа

Широкомасштабное вторжение рф в Украину продолжается 188 дней. Вооруженные силы Украины проводят успешную наступательную операцию в Херсонской области и по некоторым данным освободили 4 населенных пункта, несмотря на значительное преимущество в живой силе и военной технике противника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 В российском Белгороде ночью слышали взрывы со стороны аэропорта, после чего у местного вокзала образовались большие очереди.

00:00 Российские оккупанты в понедельник, 29 августа, похитили и увезли в неизвестном направлении несколько учителей в оккупированном Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории российской федерации.

С информацией за 27 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине".

О событиях 28 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж".

О том, что происходило 29 августа можно прочитать в материале: "Война — день 187: оптимистичные вести из-под Херсона и визит МАГАТЭ на ЗАЭС".