Война — день 188: ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины
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Оперативно о главном 30 августа
Широкомасштабное вторжение рф в Украину продолжается 188 дней. Вооруженные силы Украины проводят успешную наступательную операцию в Херсонской области и по некоторым данным освободили 4 населенных пункта, несмотря на значительное преимущество в живой силе и военной технике противника.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
1:00 В российском Белгороде ночью слышали взрывы со стороны аэропорта, после чего у местного вокзала образовались большие очереди.
00:00 Российские оккупанты в понедельник, 29 августа, похитили и увезли в неизвестном направлении несколько учителей в оккупированном Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории российской федерации.
С информацией за 27 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине".
О событиях 28 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж".
О том, что происходило 29 августа можно прочитать в материале: "Война — день 187: оптимистичные вести из-под Херсона и визит МАГАТЭ на ЗАЭС".