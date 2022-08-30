В Херсоне с самого утра стрельба и взрывы: сообщают про уличные бои (фото, видео)
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Мирные украинцы настолько заждались ВСУ, что отчаянно пытаются помочь им хотя бы информацией
Активность украинских военнослужащих на южном направлении фронта продолжает набирать обороты. И вместе с тем все жарче становится на окраинах Херсона. С самого утра вторника жители отдельных микрорайонов города слышат автоматные очереди, громкие взрывы и наблюдают за высокой активностью российской военной техникой. Местные медиа сообщают, что на окраине Херсона вроде как начались бои.
Информацию с Telegram-каналов "Х-ый Херсон", "Херсон без фейков" и "Труха Херсон" обобщил и систематизировал "Телеграф". Для большего удобства мы даже нарисовали карту, дабы иметь возможность показать, где в областном центре сейчас "горячее" всего.
Как отмечают местные, "веселое" для оккупантов утро началось с точных прилетов по Антоновскому мосту. В каком состоянии находится переправа, неизвестно, однако было слышно не менее четырех серьезных взрывов, которые сопровождались вспышками от взрывов. Также на месте моста виднелся столб дыма.
Впрочем, военная активность отмечается и на противоположном краю города.
Согласно имеющимся данным, "громче" всего сейчас в Северном и Таврическом микрорайонах. Некоторые очевидцы снимали столбы дыма, поднимающиеся вверх, и звуки автоматных очередей на улице Кольцова. Отмечается и то, что оккупанты применяют не только стрелковое, но более тяжелое вооружение.
На данный момент официальных заявлений от украинских властей и вероятном начале боев за Херсон нет. Херсонцы не исключают, что россияне могли устроить дополнительные провокации, или же начать внутренние разборки. Однако и надежду на то, что город наконец-то дождался деоккупации, оставлять нельзя.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации на различных направлениях российско-украинского фронта. Для этого мы проанализировали свежие карты боев в Украине от Института изучения войны.
Помимо этого мы писали, почему у российских оккупантов начались серьезные проблемы на юге нашей страны.