В Херсоне с самого утра стрельба и взрывы: сообщают про уличные бои (фото, видео)

Мирные украинцы настолько заждались ВСУ, что отчаянно пытаются помочь им хотя бы информацией

Активность украинских военнослужащих на южном направлении фронта продолжает набирать обороты. И вместе с тем все жарче становится на окраинах Херсона. С самого утра вторника жители отдельных микрорайонов города слышат автоматные очереди, громкие взрывы и наблюдают за высокой активностью российской военной техникой. Местные медиа сообщают, что на окраине Херсона вроде как начались бои.

Информацию с Telegram-каналов "Х-ый Херсон", "Херсон без фейков" и "Труха Херсон" обобщил и систематизировал "Телеграф". Для большего удобства мы даже нарисовали карту, дабы иметь возможность показать, где в областном центре сейчас "горячее" всего.

Как отмечают местные, "веселое" для оккупантов утро началось с точных прилетов по Антоновскому мосту. В каком состоянии находится переправа, неизвестно, однако было слышно не менее четырех серьезных взрывов, которые сопровождались вспышками от взрывов. Также на месте моста виднелся столб дыма.

Привет Антоновскому мосту от ВСУ

Читайте также: Категория Украина В Херсонской области прогремели взрывы: что известно Вспышки и работу ПВО заметили в Новой Каховке, а также у Антоновского моста

Впрочем, военная активность отмечается и на противоположном краю города.

Карта мест уличных боев в Херсоне

Так утро началось на "Таврике"

Согласно имеющимся данным, "громче" всего сейчас в Северном и Таврическом микрорайонах. Некоторые очевидцы снимали столбы дыма, поднимающиеся вверх, и звуки автоматных очередей на улице Кольцова. Отмечается и то, что оккупанты применяют не только стрелковое, но более тяжелое вооружение.

Звуки уличных боев в Северном микрорайоне

На данный момент официальных заявлений от украинских властей и вероятном начале боев за Херсон нет. Херсонцы не исключают, что россияне могли устроить дополнительные провокации, или же начать внутренние разборки. Однако и надежду на то, что город наконец-то дождался деоккупации, оставлять нельзя.

Видео сняли на улице Кольцова

Окраина Херсона

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации на различных направлениях российско-украинского фронта. Для этого мы проанализировали свежие карты боев в Украине от Института изучения войны.

Помимо этого мы писали, почему у российских оккупантов начались серьезные проблемы на юге нашей страны.