Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж

Оперативно о главном 28 августа

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 186 дней. Оккупанты хоть и практически не продвигаются на востоке нашей страны, но продолжают активно обстреливать позиции ВСУ. На Херсонском направлении россиянам достается от украинских защитников, а в тылах их прихвостням не дают расслабиться партизаны. В ответ на это оккупанты продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам, а также усиливать ядерный шантаж, обстреливая ЗАЭС. Тем временем в ГУР МО говорят, что грядущая осень будет решающим периодом в войне, хотя и отмечают, что бои будут длиться и зимой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:15 В Харькове слышны звуки взрывов.

00:00 МАГАТЭ утвердило группу экспертов, прибытие которых на Запорожскую атомную электростанцию планируется на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, о том, что происходило 25 августа можно прочитать в материале: "Война — день 183: россия усилила ракетный террор Украины из-за провалов на фронте".

А с информацией за 26 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 184: ядерный террор рф на ЗАЭС, оккупантов бьют на Донбассе"

О событиях 27 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине"