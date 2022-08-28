Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 265
Оперативно о главном 28 августа
Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 186 дней. Оккупанты хоть и практически не продвигаются на востоке нашей страны, но продолжают активно обстреливать позиции ВСУ. На Херсонском направлении россиянам достается от украинских защитников, а в тылах их прихвостням не дают расслабиться партизаны. В ответ на это оккупанты продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам, а также усиливать ядерный шантаж, обстреливая ЗАЭС. Тем временем в ГУР МО говорят, что грядущая осень будет решающим периодом в войне, хотя и отмечают, что бои будут длиться и зимой.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
00:15 В Харькове слышны звуки взрывов.
00:00 МАГАТЭ утвердило группу экспертов, прибытие которых на Запорожскую атомную электростанцию планируется на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, о том, что происходило 25 августа можно прочитать в материале: "Война — день 183: россия усилила ракетный террор Украины из-за провалов на фронте".
А с информацией за 26 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 184: ядерный террор рф на ЗАЭС, оккупантов бьют на Донбассе"
О событиях 27 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине"