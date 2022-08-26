Война — день 184: ядерный террор рф на ЗАЭС, оккупантов бьют на Донбассе

Оперативно о главном 26 августа

Больше полугода продолжается полномасштабное вторжение рф в Украину. Украинские защитники по всей линии фронта отражают атаки оккупантов, темп наступления которых на Донбассе заметно снизился, за счет эффективной работы ВСУ по вражеским тылам. Из-за провалов на фронте россияне используют тактику запугивания. В дело идет ракетный террор, а также ядерные угрозы рф, действия которой привели к полному отключению Запорожской АЭС от энергосети. Данная ситуация грозит взрывом, если подача электроэнергии на станцию не возобновится. В США призвали россию покинуть ЗАЭС и демилитаризировать область вокруг стратегического объекта. В рф цинично обвиняют во всем Киев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Окупанти випустили понад 100 боєприпасів по Сумщині.

00:00 Министерство иностранных дел Украины пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвальдасу Кульбокасу для сообщения ему о разочаровании в отношении высказывания Папы Римского про погибшую на территории рф россиянку Дарью Дугину.

О событиях 23 августа можно узнать в сводке: "Война — день 181: усиление обстрелов и удар по "администрации" пушилина в Донецке".

Напомним, информация за 24 августа доступна в онлайне дня: "Полгода войны: Украина отмечает День Независимости под обстрелами и атаками россиян".

О том, что происходило 25 августа можно прочитать в материале: "Война — день 183: россия усилила ракетный террор Украины из-за провалов на фронте".