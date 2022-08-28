"Решили убить Запад смехом": Арестович объяснил шквал тирад медведева в адрес Украины

Выступления медведева ориентированы на внутреннего российского потребителя, а не только на западную аудиторию

Российский политик и действующий зампредседателся Совета безопасности рф дмитрий медведев известен не только тем, что "подменят" диктатора владимира путина на посту президента, но и своими странными высказывания. В частности из недавнего — он пригрозил Европе "случайностями" на их ядерных объектах. За это удостоился от советника главы Офиса президента Михаила Подоляка весьма нелестного отзыва об умственных способностях.

Дальше пошел советник Офиса президента Алексей Арестович. Комментируя выступление медведева с "военной экспертизой" и заявлениями на французском телевидении он заявил, что тот изображает смешного полицейского. "Они решили убить Запад смехом", — отметил он, а также сравнил с псевдополицейским, который танцует стриптиз.

С медведевым все стало ясно, считает Арестович, после его опрометчивого визита на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Напомним, он туда заявился в середине августа с "визитом". Другие политики рф благоразумно отказались от такой поездки.

"В значительной степени это внутренняя повестка, чтобы потом разрезать на цитаты и сказать, что дмитрий медведев в интервью российскому телевидению… и вся российская глубинка считает, что ну медведев голова, французов там зашугал", — добавляет Арестович.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медведев настолько разошелся, что мог оскорбить Казахстан. В ситуации обвинили неизвестных взломщиков и конфликт постарались замять. Из последних заявлений медведева, которые касаются Украины внимание привлекло абсурдное сообщение, что россия начала войну, чтобы избежать третьей мировой войны.