Виступи медведєва орієнтовані на внутрішнього російського споживача, а не лише на західну аудиторію

Російський політик і чинний заступник голови Ради безпеки Росії дмитро медведєв відомий не тільки тим, що "підмінять" диктатора володимира Путіна на посаді президента, але і своїми дивними висловлюваннями. Зокрема з недавнього він пригрозив Європі "випадками" на їхніх ядерних об’єктах. За це удостоївся від радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вельми невтішного відгуку про розумові здібності.

Далі пішов радник Офісу президента Олексій Арестович. Коментуючи виступ медведєва з "військовою експертизою" та заявами на французькому телебаченні він заявив, що той зображає смішного поліцейського. "Вони вирішили вбити Захід сміхом", — зазначив він, а також порівняв із псевдополіцейським, який танцює стриптиз.

З медведєвим все стало ясно, вважає Арестович, після його необачного візиту на окуповані території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, він туди заявився в середині серпня з "візитом". Інші політики росії розсудливо відмовилися від такої поїздки.

"Здебільшого це внутрішній порядок денний, щоб потім розрізати на цитати і сказати, що дмитро медведєв в інтерв’ю російському телебаченню … і вся російська глибинка вважає, що ну медведєв голова, французів там зашугав", — додає Арестович.

Раніше "Телеграф" розповідав, що медведєв настільки розійшовся, що міг образити Казахстан. У ситуації звинуватили невідомих хакерів і конфлікт постаралися зам’яти. З останніх заяв медведєва, які стосуються України, увагу привернуло абсурдне повідомлення, що росія розпочала війну, щоб уникнути третьої світової війни.