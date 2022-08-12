"Зметикували на трьох?" Українців повеселив візит медведєва до бойовиків "ЛНР" та "ДНР"

Російський політик займається "гармонізацією" законів тимчасово окупованих територій по відношенню до росії

Нинішній заступник глави Радфеда рф дмитро медведєв, який нещодавно вибухнув грубою тирадою на адресу НАТО, заявив, що здійснив робочу поїздку на територію тимчасово окупованої Луганською областю. За словами політика, він провів зустрічі з ватажками бойовиків "ДНР" денісом пушиліним та "ЛНР" леонідом пасічником. Втім, будь-які розмови про "безпеку", яку окупованим територіям "гарантує" росія, вже викликали шквал емоцій у мережі.

Інформація про візит була розміщена найвідомішим ведмедем у його особистому Telegram-каналі. Політик наголосив, що приїхав до Луганської області після відповідного доручення кривавого диктатора володимира путіна.

Головною причиною поїздки дмитро медведєв назвав необхідність зрозуміти першочергові заходи "забезпечення безпеки" тимчасово окупованих територій, які, згідно з пропагандистськими методичками, називає "республіками". Разом з деякими іншими російськими політиками та своїми маріонетками на чолі бойовиків вони говорили про приведення законодавства Донбасу відповідно до російського, а також відновлення різної інфраструктури, у тому числі шкіл та лікарень, які самі росіяни раніше і зруйнували під час боїв.

Також екс-президент росії заявив, що заслухав доповідь керівника слідчого комітету рф олександра бастрикіна щодо подій на війні. Звісно, це відомство вже придумало та "повісило" на українських військовослужбовців сотні різних злочинів, які початково були скоєні російськими солдатами.

Читайте також: Категорія Новини Росії медведєв показав карту "України майбутнього": у мережі йому відповіли Колишній президент росії активізувався після повномасштабного вторгнення рф в Україну

Очікувано, що така ситуація не могла пройти непоміченою користувачами мережі. Багато хто не вірить у те, що медведєв міг ризикнути приїхати на територію України, хай навіть тимчасово окупованої. Як мінімум, тому, що ЗСУ регулярно "дістають" до складів із боєприпасами у захоплених росіянами містах, а тому гарантувати російському політику безпеку не міг ніхто. Інші ж сумують, що поряд із літаком медведєва ніхто не "покурив".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно дмитро медведєв вибухнув погрозами на адресу України, пообіцявши нашій країні "судний день".

Також ми писали про те, як мережа потішалася над його поїздкою до військового госпіталю, де зустріч із нібито пораненими російськими бійцями трохи пішла не за планом.