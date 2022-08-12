У Зеленського прямо назвали медведєва дурнем: що стало причиною

Російський політик звинуватив Україну в обстрілах Запорізької АЕС

Після того як голова російського Радбезу дмитро медведєв відкрито пригрозив Європі ударами по атомних електростанціях і збрехав про обстріли Запорізької АЕС, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав його дурнем. Відповідний допис у п'ятницю, 12 серпня, з'явився у Twitter-акаунті Подоляка.

Український політик зазначив, що єдина загроза Запорізькій АЕС — це російські окупанти, які її обстрілюють й використовують як заручника.

"Важко уявити, щоб член Аль-Каїди чи ІДІЛ сидів в ООН і "офіційно" звинувачував в агресії США чи Ізраїль. РФ використовує ЗАЕС як заручник для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити… агресором. Але дурнів, окрім медведєва, немає. Єдина загроза для АЕС – російські терористи", — написав радник голови Офісу президента.

Варто зазначити, що це стало відповіддю на тираду медведєва про те, що нібито Україна обстрілює власну атомну електростанцію, яку захопили росіяни. А після цього голова російського Радбезу ще й пригрозив Європі, мовляв, "у ЄС теж є атомні станції й випадковості там також можливі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС чотири рази поспіль, випустивши десятки снарядів впритул до першого енергоблоку атомного об'єкта. Ця ситуація стала предметом обговорення на засіданні Радбезу ООН. Всі учасники, крім самої росії, зійшлися на тому, що вимога МАГАТЕ допустити на станцію експертну місію має бути виконана. Крім того, дипломати погодилися на пропозицію США стосовно створення довкола станції демілітаризованої зони. Втім, окупаційна "влада" Запорізької області відкинула цю пропозицію і заявила, що планує законсервувати ЗАЕС, а решту її потужностей перевести на свої потреби.