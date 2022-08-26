медведев дал новую версию причин войны в Украине и высказался о ядерном оружии

В россии продолжают придумывать новые версии того, зачем понадобилось вторгаться в Украину

В россии вновь придумали очередную версию того, зачем была нужна война против Украины.

На сей раз бывший президент, а ныне замглавы Совфеда рф дмитрий медведев заявил, что тем самым россия якобы не хотела допустить начала третьей мировой войны.

По его словам, если бы Украина вступила в НАТО, а затем начала военную операцию по возвращению Крыма, то это бы значило начало третьей мировой войны.

При этом он заявил, что отказ Украины от НАТО является важным, но не единственным условием для достижения мира. Помимо этого россия также будет хотеть "гарантий безопасности".

Что касается перспективы проведения переговоров между рф и Украиной, то по словам медведева, они будут зависеть от развития событий.

Кремлевский чиновник также напомнил, что россия пока не применяла ядерного оружия, но может это сделать в четырех случаях, среди которых:

старт ядерных ракет противника;

применение им ядерного оружия;

нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием;

иные действия, которые угрожают существованию россии.

Как сообщал "Телеграф", ранее медведев в грубой форме заявлял, что Украина может получить какие-либо гарантии безопасности для себя только путем переговоров с россией.