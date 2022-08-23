Совсем отчаялись? медведев грубо призвал Украину к переговорам

Бывший марионеточный президент снова пытается напугать украинцев и без хамства уже не справляется

Карманный кремлевский ястреб войны, замглавы совета безопасности россии дмитрий медведев, который несколько дней назад прямо угрожал ударами по европейским АЭС, решил прокомментировать возможность обеспечения гарантий безопасности для Украины. По его словам, никто, кроме россии, не может их дать в принципе.

Об этом он написал пост в личном телеграм-канале. Без уже привычного хамства при этом не обошлось. Бывший марионеточный президент страны-агрессора заявил, что с гарантиями у Киева "очень кисло". "То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят", — описал он ситуацию.

По словам медведева, при этом реальных гарантий соседи Украине дать не могут, несмотря на "лютую ненависть к россии", а в НАТО нашей стране теперь путь закрыт. "В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он. Что можно расценивать как прямую угрозу в адрес североатлантического сообщества.

"Гарантии безопасности мог дать только договор с россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась", — пожаловался медведев. Он также заявил, что даже США не смогут гарантировать Украине безопасность, а значит не сможет уже никто.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник глав ОП Михаил Подоляк в ответ на угрозы медведева открыто назвал его дураком.