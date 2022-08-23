Зовсім зневірилися? медведєв грубо закликав Україну до переговорів

Колишній маріонетковий президент знову намагається налякати українців і без хамства вже не може впоратись

Кишеньковий кремлівський яструб війни, заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв, який кілька днів тому прямо погрожував ударами по європейських АЕС, вирішив прокоментувати можливість забезпечення гарантій безпеки для України. За його словами, ніхто, окрім росії, не може їх дати в принципі.

Про це він написав пост в особистому телеграм-каналі. Без звичного хамства при цьому не обійшлося. Колишній маріонетковий президент країни-агресора заявив, що з гарантіями у Києва "дуже кисло". "То зустріч із окремими малозначними сусідами під головуванням забутих відставників на цю тему проведуть, то знову про НАТО згадають", — описав він ситуацію.

За словами медведєва, при цьому реальних гарантій сусіди Україні дати не можуть, незважаючи на "люту ненависть до росії", а в НАТО нашій країні тепер шлях закритий. "В Альянсі хоч і русофоби, але не самогубці. І це прямий результат спеціальної військової операції", — вважає він. Що можна розцінювати як пряму погрозу на адресу північноатлантичної спільноти.

"Гарантії безпеки міг дати лише договір з росією. Але українська влада, простимульована західними грошима та ракетами, від нього відмовилася", — поскаржився медведєв. Він також заявив, що навіть США не зможуть гарантувати Україні безпеку, а отже, не зможе вже ніхто.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше радник глав ОП Михайло Подоляк у відповідь на погрози медведєва відкрито назвав його дурнем.