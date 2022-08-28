Нет "референдуму"! Стало известно, что взрывалось ночью в Мелитополе

Оккупантам очень некомфортно находиться на оккупированной территории — везде поджидает опасность

В ночь на 28 августа российские захватчики в Мелитополе "наслаждались" мощными взрывами, которые обеспечили им украинские защитники. По словам мэра города Ивана Федорова, один из ударов ВСУ пришелся на вражескую военную базу, а второй — уничтожил здание, где россияне вели активную подготовку к "псевдореферендуму" о присоединению к рф.

Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона FREEДОМ, комментируя "ночную" мелитопольскую бавовну. Федоров также подчеркнул, что один из эпицентров взрыва находился не в самом городе, а в 10 километрах от него.

Речь идет о поселке Мирное Мелитопольского района. Здесь оккупанты нашли себе здание, в котором оборудовали все необходимое для проведения неправомерного и незаконного голосования о вхождении части Запорожской области в состав российской федерации. Впрочем, теперь россиянам придется либо убегать, либо начинать всю подготовку сначала.

В самом Мелитополе взрывы звучали на территории завода "Автоцветлит", где оккупанты размещали свою тяжелую технику и многочисленные боеприпасы. Отметим, что это была одна из самых крупных баз российских оккупантов в городе, поэтому прицельная работа ВСУ не может не радовать.

Места взрывов на карте

Информации о потерях врага пока нет, данные доразведываются. Впрочем, Иван Федоров преисполнен оптимизма, надеясь, что вскоре российские солдаты побегут домой, поджав хвосты.

"На протяжении трех недель каждый день у них что-то случается. По всей видимости, курить они разучились", — резюмировал чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ранним утром мощные взрывы слышали также жители Донецка. Впрочем, у них "веселой" была вся ночь — над домами постоянно летали снаряды.

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