В Донецке всю ночь было беспокойно, а под утро произошла "бавовна" (фото и видео)

Вся ночь для жителей Донецка была весьма неспокойна — в небе были заметны светящиеся снаряды

Ночь с 27 на 28 августа стала довольно громкой для жителей временно оккупированных украинских городов. Взрывы были слышны в Херсоне и Мелитополе, а над Донецком всю ночь летали неопознанные снаряды, светящиеся в темноте, и были слышны глухие взрывы — вероятно, от средств противовоздушной обороны. К утру же в одном из районов и вовсе произошел прилет, дым от которого поднимался не менее получаса.

Информацию об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк". Следует отметить, что взрывы слышали и фиксировали на видео многие местные жители, но до конца понять, что же такое было в небе ночью, они так и не смогли.

Утренний "прилет", к слову, пришелся на Ленинский район города. Как утверждают очевидцы, он случился в районе супермаркета "Обжора".

Ленинский район Донецка на карте

Один из операторов, чье видео попало в сеть, просто снимал утреннюю природу, когда ему удалось запечатлеть момент самого взрыва.

Использовалось не слишком мощное устройство, потому что дым над поврежденным место поднимался всего около получаса. В чем была причина взрыва и кто именно выпустил этот снаряд, неизвестно. Из-за малогабаритности и непонятного выбора места удара можно предположить, что россияне снова обстреливают оккупированную территорию, в надежде оболгать солдат ВСУ.

В целом же вся ночь для жителей Донецка была весьма беспокойной — им не давали спать "хлопки" в небе и светящиеся круглые снаряды, летающие над домами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об уничтожении крупной базы российских захватчиков в Кадиевке под Луганском. Враг располагался в местной гостинице, но прицельные украинские защитники быстро с ними разобрались.