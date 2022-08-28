Во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне прозвучали взрывы (видео)
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В соцсетях пишут об ударах по технике врага
Даже самой темной ночью украинские партизаны не дают уснуть врагу во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне, напоминая о том, что это – территория Украины, которая вскоре будет обязательно освобождена.
Такой вывод можно сделать из сообщений, публикуемых местными Telegram-каналами.
По предварительной информации, "под раздачу" попали оккупанты и их техника.
"Жарят орков", "Мелитополь, что-то бахкает" — иронически пишут в соцсетях.
Предварительно известно, что ВСУ "отработали" по технике врага в районе Новой Каховки и Любимовке, а также ликвидировали БК и технику под Херсоном.
Подтверждения информации или подробности пока нет. Очевидцы утверждают, что взрывы – очень громкие.
Более точная информация от ВСУ будет с утра.
Напомним, что известный журналист Аркадий Бабченко дал прогноз, когда закончится война: по его версии, боевые действия могут продолжаться еще и в следующем году.