Во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне прозвучали взрывы (видео)

В соцсетях пишут об ударах по технике врага

Даже самой темной ночью украинские партизаны не дают уснуть врагу во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне, напоминая о том, что это – территория Украины, которая вскоре будет обязательно освобождена.

Такой вывод можно сделать из сообщений, публикуемых местными Telegram-каналами.

По предварительной информации, "под раздачу" попали оккупанты и их техника.

Удары по техике врага в Мелитополп

"Жарят орков", "Мелитополь, что-то бахкает" — иронически пишут в соцсетях.

Удар украинских военных по Мелитополю

Предварительно известно, что ВСУ "отработали" по технике врага в районе Новой Каховки и Любимовке, а также ликвидировали БК и технику под Херсоном.

Подтверждения информации или подробности пока нет. Очевидцы утверждают, что взрывы – очень громкие.

Удар ВСУ по врагу

Более точная информация от ВСУ будет с утра.

Удар ВСУ по Херсону

Напомним, что известный журналист Аркадий Бабченко дал прогноз, когда закончится война: по его версии, боевые действия могут продолжаться еще и в следующем году.