"Быстро ничего не случится": известный журналист дал прогноз, когда закончится война
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На быстрое окончание войны рассчитывать не стоит
Полномасштабная война россии против Украины не закончится до конца 2022 года, а может не закончится и в 2023.
Как рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону военный корреспондент Аркадий Бабченко, противника недооценивать украинцам не стоит, хотя определенную "психологическую инициативу" они уже получили.
"Быстро ничего не случится. И в этом году война не закончится. Я думаю, что и в следующем-то она, возможно, не закончится", — сказал он.
Вместе с тем он добавил, что россия зачастую имеет лишь одну тактику ведения войны, в то время как украинская армия постоянно прощупывает уязвимые места оккупантов и пользуется этим. Кроме того в Украину постоянно поставляется новое вооружение, которые позволяет ВСУ находить новые подходы.
Что касается ситуации на фронтах, то по словам Бабченко, она тяжелая и россияне будут продолжать свое наступление и возможно даже смогут захватить еще какой-то город на востоке Украины. Однако третьей фазой войны, по его убеждению, будет битва за Херсон и у ВСУ есть все шансы его освободить.
"Я думаю, осенью, когда начнутся дожди и дороги развязнут, – закончится либо битва за Херсон, либо их продвижение. И потом, уже ближе к зиме, начнется новая фаза. Но это уже будет фаза с другим оружием, с другим количеством и другим качеством оружия, – которое уже будет у Украины", — сказал Бабченко.
Как сообщалось ранее, в ГУР Минобороны считают, что решающий период в войне между россией и Украиной наступит осенью. Впрочем, там указывают, что бои будут продолжаться и зимой, хотя и с меньшей интенсивностью.