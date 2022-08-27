путин не использует ядерное оружие: Пионтковский назвал три причины

В кремле придумали план Б, который кажется им более эффективным по сравнению с непосредственным ядерным ударом

Несмотря на то, что россия продолжает запугивать мир использованием ядерного оружия – напрямую, или через своего белорусского сателлита александра лукашенко, страна-агрессор вряд ли нанесет такой удар. Причин тому есть по меньшей мере три, к тому же в кремле придумали "план Б", который кажется владимиру путину даже более действенным. Уверенность в этом выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

В интервью для проекта "Орестократия" украинского журналиста Ореста Сохара он перечислил эти причины. "Во-первых, путин знает, что в этом случае его убьют. Во-вторых, какая выгода? Предположим, он уничтожит украинский город – это будет ужасное преступление, но разве Украина перестанет сопротивляться или Запад перестанет поддерживать Украину? третье, это реализация этого замысла. Чтобы использовать ядерное оружие, нужно задействовать два десятка офицеров, через которых должны проходить приказы", — сказал Пионтковский.

В кремле придумали другой план ядерного шантажа, говорит политолог. Речь идет о провокациях и создании опасности вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению Пионтковского, эта конструкция более удачна для кремля. "Все российские СМИ только и пишут: преступные удары украинской артиллерии по Запорожской АЭС, огромная угроза для Европы. И СБ ООН показывает полную беспомощность, и директор МАГАТЭ просто жалкое впечатление производит", — сказал он.

По мнению политолога, глава агентства ООН по ядерной энергетике Рафаэль Гросси продвигает кремлевские нарративы о необходимости прекращения огня для обеспечения безопасности на атомной станции. Но этот шаг опасен с точки зрения всей войны. "Вот его (путина, — ред.) цель – добиться сейчас прекращения огня, зафиксировать его захваты, заморозить ситуацию, закрыть путь к военным поставкам. И он нашел способ. Понимаете, если бы он использовал ядерную боеголовку или лукашенко использовал, ему бы не удалось избежать ответственности", — подчеркнул Пионтковский. Он также спрогнозировал дальнейшую эскалацию событий вокруг ЗАЭС, которую путин будет использовать для того, чтобы попытаться выбраться из тупика, куда он себя загнал. "Он же сейчас не за какие-то большие геополитические задачи российского мира борется, он борется за свою жизнь, потому что ситуация такова, что освобождение Херсона, которое становится совершенно такой военной реальностью, означает его политическую и физическую смерть", — добавил политолог.

Как сообщал "Телеграф", директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обе стороны войны прекратить стрелять вокруг Запорожской АЭС и заявил, что готов лично возглавить инспекционную миссию на станцию. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ прибудут на станцию на следующей неделе. Украинское Минэнерго утверждает, что россияне уже предприняли попытки сорвать этот визит.