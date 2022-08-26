Лукашенко сделал новое громкое заявление о ядерном оружии

Как предполагаемую цель в своих угрозах белорусский диктатор назвал не Украину

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее анонсировавший модернизацию военной авиации страны под способность нести ядерные боеголовки, заявил, что процесс такой модернизации завершен. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. Его цитирует государственное агентство БЕЛТА.

"Мы когда-то с путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", — заявил Лукашенко. Речь идет о тактических бомбардировщиках Су-24.

При этом белорусский диктатор заявил, что боевая авиация якобы нужна стране, чтобы отвечать на угрозы со стороны Запада. "Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что "не угрожает никому" и призвал "не беспокоиться". Но конкретно назвал потенциальным противником Польшу и ее президента Анджея Дуду, который, по его словам, "подвинулся мозгами". Однако же Лукашенко отметил, что поляки в данный момент "не нагнетают обстановку на границе". "Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси — ответ будет мгновенным", — пообещал непризнанный глава государства.

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Позднее СМИ уточнили, что на упомянутой встрече с путиным Лукашенко говорил о модернизации истребителей Су-35. Как зафиксировала пресс-служба кремля, белорусский диктатор сказал: "Помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды". А в ответ получил предложение "дооборудовать" на российских мощностях белорусскую группировку советских штурмовиков Су-25.

Технически фронтовой бомбардировщик Су-24, который был разработан в 1960-х. Тогда как Су-35 — многофункциональный истребитель, его армия рф взяла на вооружение после 2008 года. Оба самолета могут нести ракеты с ядерной боеголовкой. При этом упомянуты путиным Су-25 никогда не использовался в качестве носителя ядерного оружия.

Вместе с тем, Су-24 были выведены из состава вооруженных сил Беларуси еще 10 лет назад. В россии их также заменяют – на более новые бомбардировщики Су-34.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Лукашенко призвал россию быть готовой к нанесению ядерного удара. Но не назвал цели и заявил, что в Беларуси при этом такая война не нужна.