лукашенко поразил украинцев циничным поздравлением ко Дню Независимости

Лидеру соседней страны желают как можно быстрее попасть на концерт Кобзона

Пока Украина готовится к вероятным "сюрпризам" от кровавой россии, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, публично заявивший, что не собирается бомбить украинские города на праздники, в который раз отличился своей циничностью. Белорусский лидер поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал ее жителям мирного неба. Реакция пользователей сети на очередной "выбрык" лукашенко не заставила себя ждать.

Так, на официальном сайте лидера соседней Республики, которая на систематической основе предоставляет россии возможность размещать свое вооружение для нанесения ударов по украинским территориям, в среду, 24 августа, было обнародовано приветствие-обращение, в котором александр лукашенко обратился к народу Украины.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Беларусь и россия готовятся максимально испортить День Независимости Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

В своей речи он поздравил украинцев с Днем Независимости, цинично пожелав мирного неба и мужества.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях. Мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни", — говорится в тексте приветствия.

В сети пользователи мгновенно отреагировали на речь белорусского лидера шквалом недовольства и проклятий. Главе соседнего государства пожелали попасть на концерт Кобзона и возвращение всех его ракет, выпущенных на Украину, обратно в Беларусь.

Большинство сошлось во мнении, что лукашенко циничный и продажный человек, который должен ответить за все свои кровавые преступления в отношении украинского народа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные от разведчиков, указывающих на то, что при условии полномасштабного нападения Беларуси на Украину воевать против украинского народа готовы около 13 тысяч белорусских военных.