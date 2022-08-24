лукашенко вразив українців цинічним привітанням до Дня Незалежності

Лідеру сусідньої країни бажають якнайшвидше потрапити на концерт Кобзона

Поки Україна готується до ймовірних "сюрпризів" від кривавої росії, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який публічно заявив, що не збирається бомбити українські міста на свята, вкотре відзначився своєю цинічністю. Білоруський лідер привітав Україну з Днем Незалежності та побажав її жителям мирного неба. Реакція користувачів мережі на черговий "вибрик" лукашенка не забарилася.

Так, на офіційному сайті лідера сусідньої Республіки, яка на систематичній основі надає росії можливість розміщувати своє озброєння для завдавання ударів по українських територіях, у середу, 24 серпня, було оприлюднено привітання-звернення, в якому олександр лукашенко звернувся до народу України.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Білорусь та росія готуються максимально зіпсувати День Незалежності України Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що росія готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

У своїй промові він привітав українців із Днем Незалежності, цинічно побажавши мирного неба та мужності.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях. Мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя", — йдеться у тексті привітання.

У мережі користувачі миттєво відреагували на промову білоруського лідера шквалом невдоволення та прокльонів. Очільнику сусідньої держави побажали скоріше потрапити на концерт Кобзона та повернення всіх його ракет, випущених на Україну, назад до Білорусі.

Більшість зійшлася на думці, що лукашенко цинічна людина та продажна людина, котра повинна відповісти за всі свої криваві злочини щодо українського народу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані від розвідників, які вказують на те, що при умові повномасштабного нападу Білорусі на Україну, воювати проти українського народу готові близько 13 тисяч білоруських військових.