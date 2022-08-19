Лукашенко спантеличив заявою щодо війни з Україною

Диктатор також розповів про українців, які буцімто втекли від війни до Білорусі

Попри те, що Україна готується до зіпсованого Дня незалежності не тільки з боку росії, але й Білорусі, самопроголошений президент північного сусіда поспішив заспокоїти українців. Олександр Лукашенко заявив, що не планує нападати на Україну чи бомбити нашу територію зі своєї. Про це він сказав під час чергової робочої поїздки, передає "Белта".

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися", — заявив Лукашенко.

При цьому він повторив пропагандистський кремлівський наратив про те, що в Україні насправді воюють не українці за свою незалежність, а НАТО "та Америка насамперед" з росією. Окрім того, Лукашенко заявив про "тисячі українців", які буцімто втекли від війни до Білорусі. "Як вони працюють! І раді. Чому — тому що вони горе пережили, вони перенесли війну. І це наші люди. Ми їх не повинні кривдити", — заявив білоруський диктатор.

При цьому він не згадав про те, що саме з території Білорусі заходили російські окупаційні війська на початку війни, коли намагались захопити Київ. До того ж Мінськ все ще надає свої аеродроми та військові бази під російську авіацію та артилерію. І не треба забувати про непоодинокі обстріли України, які ведуться з білоруської території, а також регулярні "навчання" на кордоні з Україною.

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Як повідомляв "Телеграф", український Генштаб днями оприлюднив розвіддані, згідно з якими воювати проти України погодились близько 13 тисяч білоруських військових – чинних, а також із числа тих, які перебувають у запасі.