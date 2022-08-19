Лукашенко озадачил заявлением насчет войны с Украиной

Диктатор также рассказал об украинцах, которые якобы сбежали от войны в Беларусь

Несмотря на то, что Украина готовится к испорченному Дню независимости не только со стороны россии, но и Беларуси, самопровозглашенный президент северного соседа поспешил успокоить украинцев. Александр Лукашенко заявил, что не планирует нападать на Украину или бомбить нашу территорию со своей. Об этом он сказал в ходе очередной рабочей поездки, передает "Белта".

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", — заявил Лукашенко.

При этом он повторил пропагандистский кремлевский нарратив о том, что в Украине на самом деле воюют не украинцы за свою независимость, а НАТО и Америка прежде всего с россией. Кроме того, Лукашенко заявил о "тысячах украинцев", которые якобы сбежали от войны в Беларусь. "Как они работают! И рады. Почему — потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать", — заявил белорусский диктатор.

При этом он не упомянул о том, что именно с территории Беларуси заходили российские оккупационные войска в начале войны, когда пытались захватить Киев. К тому же Минск все еще предоставляет свои аэродромы и военные базы под российскую авиацию и артиллерию. И не нужно забывать о нередких обстрелах Украины, которые ведутся с белорусской территории, а также регулярных "учениях" на границе с Украиной.

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Как сообщал "Телеграф", украинский Генштаб на днях обнародовал разведданные, согласно которым воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военных – действующих, а также из числа находящихся в запасе.