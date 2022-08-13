А как же "потерь нет"? Аэродром в Беларуси засняли с космоса после "бавовны" (фото)

Беларусь опровергает любые данные о пострадавших

Весьма громкие взрывы на белорусском аэродроме Зябровка, который забран под нужды российской армии, имели свои последствия. К слову, они, судя по спутниковым снимкам местности, весьма позитивны для украинских защитников. Все потому, что в результате пожара, который произошел после "бавовны", было уничтожено несколько единиц техники противника.

Снимками, сделанными 12 августа, поделились в сети сотрудники компании Maxar, регулярно отслеживающие ситуации с войной в Украине. Эти фото быстро поддал анализу сотрудник ведомства OSINT Оливер Александер, отметив, чего именно могли не досчитаться вражеские солдаты.

Спутник заснял весьма узнаваемые следы на взлетной полосе — остатки сгоревшего самолета, копоть от топлива, а также остатки нескольких других единиц техники. Частично снимки подтверждают официальный отчет Минобороны Беларуси, где заявили о неполадках с двигателем техники, в результате которого и произошел взрыв.

Общий вид аэродрома Зябровка

От самолета остался только "подкопченный" крестик

Впрочем, о любых потерях или пострадавших белорусские военные чиновники умалчивают. При этом кроме неустановленного авиасудна в огне могли пострадать специальный кран для военной техники, а также танк. Последний, предположительно, имел марку Т-72.

Вот что удалось идентифицировать по фото

Помимо этого в сети всплыла информация как минимум об одном пострадавшем в результате белорусской "бавовны". Официальных же свидетельств об этом нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Беларуси нашлось несколько тысяч военнослужащих, которые готовы вступить в войну с Украиной на стороне россии.

Добавим, что на днях Беларусь начала крупные военные учения вблизи украинской границы, что заставляет наших защитников быть более внимательными насчет вероятных провокаций.