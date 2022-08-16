Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що росія готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Білоруський аеродром "Зябрівка", де, за даними групи "Білоруський Гаюн", знаходяться 14 ЗРК С-400 і 60 ракет до них, що говорить про ймовірну підготовку ракетного удару по Україні, перетворився на російську військову базу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Отже, немає нічого дивного в тому, що там розміщено відповідне російське озброєння. Але, як на мене, якщо говорити про новий можливий ракетний удар із території Білорусі, слід розглядати кілька чинників.

По-перше, очевидно, що росія готується максимально зіпсувати День Незалежності України. Країна-агресор намагатиметься перетворити 24 серпня на свято з акомпанементом сирен повітряної тривоги. І територія Білорусі цілком може використовуватись для цього. Саме звідти можна завдавати ударів углиб території України за допомогою існуючих ЗРК. І навіть авіацію для цього використовувати не обов’язково.

По-друге, схоже, лукашенко продовжує дискусію про передачу йому "Іскандерів", дивізіон яких і так знаходиться на території Білорусі. І тут питання – чи є у лукашенка внутрішня готовність, щоб білоруські військові були операторами цих зенітних комплексів – і натискали кнопки, свідомо завдаючи ударів по українській території.

Щодо ймовірності чергового наземного вторгнення з боку Білорусі, зокрема із залученням її військовослужбовців, тут ситуація з 24 лютого 2022-го фактично не змінилася. Максимальна кількість військ, які мають можливість по землі увійти з території Білорусі, – близько 15 тисяч. Українські військові не виключають, що це можуть бути найманці, які підписали відповідні контракти в РБ. У свою чергу білоруські джерела цього не підтверджують.

Чисельність сухопутних військ Білорусі відносно невисока. Армія там невелика, вона сформована на призовній основі. Підрозділи Сил Спеціальних Операцій, парашутисти, хоч і мають більший відсоток контрактників, але не особливо є боєготовими. Кадри з навчань – це одне, а реальні бойові дії – зовсім інше.

Звісно, лукашенко вже зараз думає про своє майбутнє після завершення російсько-української війни. Бо одразу після цього його політична доля опиниться під питанням. Про це треба говорити вже сьогодні, зокрема, ведучи діалог із тими білорусами, які виявилися опозиціонерами у вигнанні. Якщо вони згодні з тим, що і путін – х*ло, і лукашенко – х*ло, продовжуємо діалог. Якщо ні – сенсу у такому спілкуванні також немає.

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