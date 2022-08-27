путін не використає ядерну зброю: Піонтковський назвав три причини

У кремлі вигадали план Б, який видається їм більш ефективним порівняно з безпосереднім ядерним ударом

Попри те, що росія продовжує залякувати світ використанням ядерної зброї – напряму, або через свого білоруського сателіта олександра лукашенка, країна-агресор навряд чи завдасть такого удару. Причин на те є щонайменше три, до того ж у кремлі вигадали "план Б", який видається володимиру путіну навіть більш дієвим. Впевненість у цьому висловив російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський.

В інтерв’ю для проекту "Орестократія" українського журналіста Ореста Сохара він перелічив ці причини. "По-перше, путін знає, що в цьому випадку його вб'ють. По-друге, яка вигода? Припустимо, він знищить українське місто – це буде жахливий злочин, але хіба Україна перестане чинити опір чи Захід перестане підтримувати Україну? По-третє, це реалізація цього задуму. Щоб використовувати ядерну зброю, потрібно задіяти зо два десятки офіцерів, через яких повинні проходити накази", — сказав Піонтковський.

Натомість у кремлі вигадали інший план ядерного шантажу, каже політолог. Йдеться про провокації та створення небезпеки навколо захопленої росіянами Запорізької АЕС. На думку Піонтковського, ця конструкція є більш вдалою для кремля. "Усі російські ЗМІ тільки й пишуть: злочинні удари української артилерії по Запорізькій АЕС, величезна загроза для Європи. І РБ ООН показує повну безпорадність, і директор МАГАТЕ просто жалюгідне враження справляє", — сказав він.

На думку політолога, очільник агентства ООН з ядерної енергетики Рафаель Гроссі просуває кремлівські наративи про необхідність припинення вогню задля забезпечення безпеки на атомній станції. Але цей крок є небезпечним з точки зору всієї війни. "Ось його (путіна, — ред.) мета – досягти зараз припинення вогню, зафіксувати його захоплення, заморозити ситуацію, закрити шлях до військових поставок. І він знайшов спосіб. Розумієте, якби він використав ядерну боєголовку або лукашенко використав, йому б не вдалося уникнути відповідальності", — наголосив Піонтковський. Він також спрогнозував подальшу ескалацію подій довкола ЗАЕС, яку путін використовуватиме для того, щоб спробувати вибратись із глухого кута, куди він себе загнав. "Він же зараз не за якісь великі геополітичні завдання російського світу бореться, він бореться за своє життя, бо ситуація така, що визволення Херсона, яке стає цілком такою воєнною реальністю, означає його політичну та фізичну смерть", — додав політолог.

Як повідомляв "Телеграф", директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав обидві сторони війни припинити стріляти довкола Запорізької АЕС і заявив, що готовий особисто очолити інспекційну місію на станцію. Очікується, що експерти МАГАТЕ прибудуть на станцію наступного тижня. Українське Міненерго стверджує, що росіяни уже почали спроби зірвати цей візит.