Укр

"Планы врага удастся сорвать": в ГУР рассказали, когда ждать решающего периода войны

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинские военнослужащие успешно стоят на защите Родины от российского врага Новость обновлена 27 августа 2022, 14:17
Украинские военнослужащие успешно стоят на защите Родины от российского врага

Представитель ГУР предполагает, что для достижения целей в Украине, рф все же придется объявить общую мобилизацию

Грядущая осень станет решающим периодом в войне между россией и Украиной. В то же время, зимние месяцы запомнятся украинцам уже не такими ожесточенными боями с россиянами, однако оккупанты не будут отступать.

Об этом в своем интервью для издания РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, отметив, что, несмотря на сложности, нужно и дальше верить в Вооруженные Украинские Силы и в то, что все планы кровавой россии защитникам Родины все же удастся сорвать.

По его словам, разведчики убеждены, что во время предстоящей зимы активность боев с оккупантами снизится, однако они все же будут удерживать свои позиции вблизи украинских границ неподалеку от Сумщины и Черниговщины, чтобы держать население в напряжении, периодически обстреливая территории Украины.

"Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Далее пойдет ненастье, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся…. Поэтому при любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий", – объяснил он.

Также представитель ГУР добавил, что рассчитывает на то, что все планы, которые готовит Украина, будут успешными и ВСУ все же сломают российские планы по дальнейшей оккупации и полному захвату Донетчины. Даже сейчас, отметил он, несмотря на недостаточное количество положенных для боев с оккупантами ресурсов, украинцы успешно уничтожают пункты управления, склады и живую силу россиян. Учитывая это, моральное состояние российской армии постепенно меняется к наихудшему.

По словам Скибицкого, разведчикам удалось установить, что укомплектованность некоторых подразделений россиян, задействованных в так называемой "военной операции" в Украине, сейчас составляет 30%. Эту цифру представитель ГУР считает ниже любых необходимых показателей.

По его мнению, несмотря на планы москвы осуществить свои планы по набору бойцов на службу по контракту и добровольному набору, их реальное воплощение не превышает 50% всех ожиданий. Не исключает Скибицкого и вероятности того, что в какой-то момент россии все же придется объявить всеобщую мобилизацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Главном управлении украинской разведки прокомментировали состояние здоровья российского президента Владимира Путина и объяснили, почему его конец не станет концом для войны в Украине.

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