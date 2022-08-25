Укр

Люди кончаются? путин подписал указ о вооруженных силах рф

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Люди кончаются? путин подписал указ о вооруженных силах рф Новость обновлена 25 августа 2022, 15:04

Катастрофические проблемы с личным составом российской армии, которая с начала войны по состоянию на 25 августа потеряла в Украине почти 46 тысяч человек убитыми, становится все сложнее скрывать. Так российский диктатор владимир путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих вс рф на 137 тысяч – до 1,15 млн.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации России. Общую численность вс рф указ устанавливает на уровне 2039758 единиц. Это решение должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

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Текст указа путина об увеличении численности армии
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#Владимир Путин #Указ #Российская армия