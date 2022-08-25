Люди закінчуються? путін підписав указ про збройні сили рф

Загальна чисельність "другої армії світу" має перевалити за два мільйони

Катастрофічні проблеми з особовим складом російської армії, яка від початку війни станом на 25 серпня втратила в Україні майже 46 тисяч осіб убитими, стає все складніше приховувати. Так російський диктатор володимир путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців зс рф на 137 тисяч – до 1,15 млн.

Текст документа опублікований на офіційному порталі правової інформації рф. Загальну чисельність вс рф указ встановлює на рівні 2 039 758 одиниць. Це рішення має вступити в силу з 1 січня 2023 року.

Текст указу путіна про збільшення чисельності армії

Як зазначає "Комерсант", станом на кінець 1991 року чисельність військовослужбовців збройних сил СРСР становила 3,7-3,8 млн осіб (без цивільного персоналу). Після набуття росією незалежності тодішній президент Борис Єльцин своїм указом про створення зс рф скоротив чисельність штатних військовослужбовців. За різними оцінками, на той момент у росії було 2,5-2,8 млн військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що значно пошарпана в Україні російська армія страждає на настільки серйозний брак особового складу, що вдається до так званої прихованої мобілізації. В межах самої росії проводять "навчання" з розсилання повісток, у окупованих росіянами Донецький та Луганській областях людей забирають до під рушницю просто з вулиць, а путінський пособник євген пригожин, який володіє приватною військовою компанією "вагнер" особисто вербує найманців по тюрмах.