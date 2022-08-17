"Так гартується фарш": у росії додумалися до оригінального способу мобілізації

Мешканців Смоленської області зобов’язали з’явитись у свої військкомати

Поки в Україні відкрито і чесно триває загальна мобілізація і при цьому не бракує добровольців, готових іти захищати свою батьківщину, в росії роблять все можливе, щоби затягти на війну хоча би когось. Добровольців шукають по тюрмах, обіцяючи пом’якшення покарання, реклама контрактної служби висить де тільки можна, а у Смоленській області придумали провести навчання із виклику до військкоматів усіх чоловіків призовного віку.

Повідомлення від обласного військового комісаріату опублікували місцеві видання. У ньому йдеться, що 17 серпня в регіоні проводиться "планове тренування з контрольним оповіщенням громадян, які перебувають у запасі та розгортанням ділянок та штабів оповіщення районів та сільських поселень". Усіх чоловіків у віці до 60 років, хто стоїть на військовому обліку, просять в разі отримання повістки з’явитись за викликом. Стверджують, що для уточнення персональних даних. "Тренування проводиться з метою перевірки відповідності можливостей та стану ділянок та штабів оповіщення муніципальних утворень, уточнення тимчасових показників їхньої роботи", — йдеться у сповіщенні.

Відомо, що днями дещо схоже відбувалось у двох районах Санкт-Петербурга. Там на "уточнення даних" попросили з’явитись 13-18 серпня, пише місцеве видання "Фонтанка". Втім, в одному з пітерських військкоматів запевнили, що підписання контракту на військову службу при цьому нав’язувати не будуть – це можна буде зробити добровільно. На запитання журналіста, чи не повинні повістки вручати особисто, у військкоматі відповіли: "Мало чого винні чи не винні. Нам для звітності треба, тож заходьте. Навіть у вихідні можна".

Як повідомляв "Телеграф", в Україні тим часом добровольців не поспішають залучати до армії. У ЗСУ пояснили, чому вони зараз не в пріоритеті.