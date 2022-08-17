"Так закаляется фарш": в россии додумались до оригинального способа мобилизации

Жителей Смоленской области обязали явиться в свои военкоматы

Пока в Украине открыто и честно продолжается всеобщая мобилизация и при этом хватает добровольцев, готовых идти защищать свою родину, в россии делают все возможное, чтобы затянуть на войну хотя бы кого-нибудь. Добровольцев ищут по тюрьмам, обещая смягчение наказания, реклама контрактной службы висит где только можно, а в Смоленской области придумали провести учения по вызову в военкоматы всех мужчин призывного возраста.

Сообщение от областного военного комиссариата опубликовали местные издания. В нем говорится, что 17 августа в регионе проводится "плановая тренировка с контрольным оповещением граждан, которые находятся в запасе и развертыванием участков и штабов оповещения районов и сельских поселений". Всех мужчин в возрасте до 60 лет, стоящих на военном учете, просят в случае получения повестки явиться по вызову. Утверждают, что для уточнения персональных данных. "Тренировка проводится с целью проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы", — говорится в уведомлении.

Известно, что на днях похожее происходило в двух районах Санкт-Петербурга. Там на "уточнение данных" попросили явиться 13-18 августа, пишет местное издание "Фонтанка". Впрочем, в одном из питерских военкоматов заверили, что подписание контракта на военную службу при этом не будут навязывать – это можно будет сделать добровольно. На вопрос журналиста, не должны ли повестки вручать лично, в военкомате ответили: "Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно".

Как сообщал "Телеграф", в Украине в это время добровольцев не спешат привлекать в армию. В ВСУ объяснили, почему они сейчас не в приоритете.