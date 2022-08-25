Война — день 183: россия усилила ракетный террор Украины из-за провалов на фронте

Оперативно о главном 25 августа

Больше полугода украинские силы обороны отражают полномасштабное вторжение рф, которое началось 24 февраля 2022 года. Враг не прекращает атаковать как в районе Бахмута, так и вблизи оккупированного Донецка, тяжелые бои идут и на юге страны, где оккупантам удалось добиться незначительного успеха. Тем не менее российское наступление по сути захлебнулось, однако в рф все равно твердят, что все идет по плану. Из-за провалов на фронте захватчики прибегли к излюбленной тактике — обстрелам мирных городов. День Независимости в Днепропетровской области начался с мощных взрывов, затем российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Позднее удар пришелся по ж/д станции Чаплино, где были убиты больше 20 людей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз.

00:00 Количество погибших в результате ракетного удара россиян по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области возросло до 22 человек.

О событиях за 22 августа можно узнать в сводке: "Война — день 180: оккупанты зашевелились по всей линии фронта, а украинцев предупредили о подготовке провокаций".

Напомним, информация за 23 августа доступна в онлайне дня: "Война — день 181: усиление обстрелов и удар по "администрации" пушилина в Донецке".

О том, что происходило 24 августа можно прочитать в материале: "Полгода войны: Украина отмечает День Независимости под обстрелами и атаками россиян".