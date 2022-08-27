Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине

Оперативно о главном 27 августа

Российское вторжение в Украину длится уже 185 дней. Войска противника активировались практически по всей линии фронта, и особенно возле Бахмута, Северска и Соледара, кроме того он пытается проводить отвлекающие маневры на южном направлении, однако это не увенчалось особым успехом. Приближать победу помогают не только уверенные действия ВСУ, но и партизаны, которые ведут охоту за коллаборантами в глубоких тылах. Вместе с тем поступили и хорошие новости с ЗАЭС, которая вновь начала поставлять энергию на нужды Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:02 Оккупанты выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области: есть пострадавшие.

Напомним, информация за 24 августа доступна в онлайне дня: "Полгода войны: Украина отмечает День Независимости под обстрелами и атаками россиян".

О том, что происходило 25 августа можно прочитать в материале: "Война — день 183: россия усилила ракетный террор Украины из-за провалов на фронте".

А с информацией за 26 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 184: ядерный террор рф на ЗАЭС, оккупантов бьют на Донбассе"