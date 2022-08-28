Россияне стягивают силы на юг и пытаются обойти Авдеевку: свежие карты боев в Украине

Обстрелы не утихают — россия атакует различной артиллерией, ракетами, танками

Российские оккупанты атаковали на востоке Украины как в Харьковской области, так и в Донецкой. На юге ситуация остается напряженной — украинские Силы обороны ударил по российским ВДВ, а россияне пытались штурмовать на Херсонщине силами 10 человек.

Если данные о количестве атакующих и их цели корректны, это свидетельствует о деградации российских войск, считают в Институте изучения войны. Ситуация с обстрелами на ЗАЭС не меняется, оккупанты снова открыли огонь по станции и обвиняют в этом Украину. Со стороны Крыма стягивают дополнительные силы.

Ограниченные наземные атаки зафиксированы к северу от Харькова, к юго-западу от Изюма, к северо-востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты пытались продвинуться в направлении Бражковки на юго-запад от Изюма. Также они атаковали в сторону Северска и пытались начать наступление со стороны Григоровки. На этих направлениях также продолжаются обстрелы из артиллерии и с авиации по городам и позициям военных.

В районе Бахмута продолжаются атаки с северо-востока и юга. Отбить атаку удалось в Соледаре, а также враг пытался прорваться со стороны Горловки (Майорское, Зайцево). Исследователи отмечают, что в районе Бахмута могут действовать более мелкие элементы врага чем батальон, что объясняется участием коллаборантов и ЧВК "Вагнера".

Со стороны Донецка враг пытался продвинуться на Невельское, Александрополь, продолжает попытки обойти Авдеевку с севера и мог приблизиться к окраинам Красногоровки. На юго-запад от Донецка враг атаковал в районе Угледара (Пречистовка и Павловка).

Карта боев на востоке

Харьков

Враг атаковал на север от областного центра Харьковской области в районе Дементьевки. Россияне продолжают обстрел Харькова и населенных пунктов на северо-востоке области.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Украинские силы нанесли удары отдельным воздушно-десантным бригадам в Херсонской области, также были повреждены мосты, что сделало их непроходимыми для тяжелой техники. Россияне накануне пытались прорваться возле Потемкино на северо-западе Херсонщины, а силы оккупантов заявили об украинской атаке возле Лозового. Обстрелы на южной линии фронта продолжаются, в том числе по зоне ЗАЭС. Чтобы пополнить запасы, россия стягивает через Крым тяжелую технику: танки, БТР, инженерное и саперное оборудование. На полуостров могут переместить и ПВО, снятое с сирийской российской кампании.

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Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что МАГАТЭ направит комиссию на Запорожскую АЭС ориентировочно на следующей неделе. На юге также было громко в оккупированных Херсоне и Мелитополе в ночь на 28 августа.