Мужчине приписывают статью за "дискредитацию российских войск"

Во временно оккупированном россиянами Севастополе (Крым) мужчину задержали за то, что он в собственной машине включил украинскую песню "Ой, у лузі червона калина…", а затем написал об этом на собственной странице в Instagram. Действия крымчанина назвали "дискредитацией вооруженных сил россии".

Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил местный пророссийский Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Автор видео сначала спел народный хит на видео для Instagram, а затем российские копы нашли на его странице надпись "Русский военный корабль, иди на ***".

Примечательно, что украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина" назвали гимном полка "Азов", которого так панически боятся россияне. А администратор Telegram-канала, назвавший себя юристом, предложил еще и депортировать из страны за такое.

Задерживать такого "опасного" преступника, еще и "дискредитирующего вооруженные силы россии", пришли трое силовиков в полной амуниции. Крымчанина повалили на асфальт, скрутили, надели наручники, а потом еще заставили на видео признавать вину.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму в последнее время участилось такое явление, как "бавовна", что злит российских ставленников. А скоро недовольства может стать еще больше, ведь необычное "пророчество" относительно судьбы Крымского моста от секретаря СНБО Алексея Данилова может сбыться. В одном из интервью чиновник намекнул, что будущее сооружения уже давно определено, и только время отделяет нас от его уничтожения. Также мы писали, что на разрушение моста через Керченский пролив намекал глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.