Укр

"Ждем": Данилов интересно высказался об ударе по Крымскому мосту

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мост через Керченский пролив тщательно охраняется Новость обновлена 22 августа 2022, 10:08
Мост через Керченский пролив тщательно охраняется

О необходимости уничтожить мост заявляли политические и военные деятели

После многочисленных взрывов в Крыму накануне, снова заговорили о необходимости уничтожения Крымского моста — транспортной артерии, которую россияне возвели после оккупации полуострова и используют для поставок военных грузов. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ни он, ни военное руководство Украине не дают анонсов каких-либо военных действий.

В интервью изданию "Бабель" Данилов также высказался о своем посте в Твиттер с взорванным Крымским мостом — на нем ястреб уносит Крымский мост прочь. "Вот видите – поставив, ждем", — отметил он. Пост появился на странице главы СНБО еще в июле.

Пост Данилова про Крымский мост в Твиттере
Пост Данилова в Твиттере

Отметим, что согласно трактованию символов, ястреб — птица отвечающая за осведомленность, сосредоточение на правильном деле, а в некоторых культурах — быстрое возмездие. Тема Крымского моста и необходимости его ликвидации активно обговаривается в обществе. О важности уничтожения пути сообщения с россией говорят и военные, отмечая, что это важно для деоккупации полуострова, и политики.

Важность освобождения полуострова уже поняли и союзники Украины, уверенны эксперты. россия использует Крым как военный плацдарм и отправную точку для дестабилизации ситуации не только в нашей стране. Ранее "Телеграф" сообщал, что после большого количества взрывов в Крыму мост через Керченский пролив был перекрыт для гражданского транспорта.

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#Крымский мост #Алексей Данилов