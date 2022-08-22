"Ждем": Данилов интересно высказался об ударе по Крымскому мосту

О необходимости уничтожить мост заявляли политические и военные деятели

После многочисленных взрывов в Крыму накануне, снова заговорили о необходимости уничтожения Крымского моста — транспортной артерии, которую россияне возвели после оккупации полуострова и используют для поставок военных грузов. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ни он, ни военное руководство Украине не дают анонсов каких-либо военных действий.

В интервью изданию "Бабель" Данилов также высказался о своем посте в Твиттер с взорванным Крымским мостом — на нем ястреб уносит Крымский мост прочь. "Вот видите – поставив, ждем", — отметил он. Пост появился на странице главы СНБО еще в июле.

Пост Данилова в Твиттере

Отметим, что согласно трактованию символов, ястреб — птица отвечающая за осведомленность, сосредоточение на правильном деле, а в некоторых культурах — быстрое возмездие. Тема Крымского моста и необходимости его ликвидации активно обговаривается в обществе. О важности уничтожения пути сообщения с россией говорят и военные, отмечая, что это важно для деоккупации полуострова, и политики.

Читайте также: Категория Украина Рефат Чубаров: Мы хотим, чтобы Крымский мост был разрушен уже в этом году Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Телеграфу", готов ли Крым к боевым действиям и когда он будет деоккупирован.

Важность освобождения полуострова уже поняли и союзники Украины, уверенны эксперты. россия использует Крым как военный плацдарм и отправную точку для дестабилизации ситуации не только в нашей стране. Ранее "Телеграф" сообщал, что после большого количества взрывов в Крыму мост через Керченский пролив был перекрыт для гражданского транспорта.