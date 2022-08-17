Оккупанты перекрыли Крымский мост: стало известно, что они задумали

Желающих покинуть оккупированный полуостров за последние несколько дней стало гораздо больше

В Крыму российские оккупанты после "бавовны" сразу на нескольких военных объектах решили перекрыть Крымский мост. Причин для такого поступка сразу несколько — россияне перебрасывают технику с россии на оккупированный полуостров, а также хотят остановить массовый побег людей из Крыма.

Об этом в среду, 17 августа, в эфире телемарафона сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что мост через Керченский пролив перекрыт для проезда гражданского транспорта.

Оккупационные власти полуострова приняли такое решение, чтобы массовый побег людей из Крыма, вызванный взрывами в Новофедоровке и Джанкое, остановился. Пропагандистам страны-агрессора не выгодно, что россияне сбегают с полуострова, ведь тогда картинку о безопасной жизни в захваченном Крыму создать не удастся.

А другая цель, которую преследуют россияне с закрытием Керченского моста, — это перебрасывание техники и вооружение из россии в Крым. По словам депутата Херсонского облсовета, оккупанты также пытаются восстановить разрушенные мосты в Херсонской области, в частности, мост на дамбе в Новой Каховке, который после удара ВСУ стал непригоден для проезда по нему военной техники. Это говорит о том, что вражеская армия хочет снова возобновить переправы с левого берега Днепра на правый.

Напомним, что после детонации снарядов возле поселка Майское под Джанкоем среди россиян стало значительно больше желающих покинуть территорию Крыма. Граждане страны-агрессора создали огромные очереди на вокзалах Крыма, а также на Крымском мосту, чтобы как можно быстрее покинуть территорию полуострова. Тем временем в Офисе президента Украины намекнули, что "бавовны" в Крыму может стать больше, ведь Крымский мост — это вполне законная военная цель для Украины.