"Чекаємо": Данілов цікаво висловився про удар по Кримському мосту

Про необхідність знищити міст заявляли політичні та військові діячі

Після численних вибухів у Криму напередодні, знову заговорили про необхідність знищення Кримського мосту — транспортної артерії, яку росіяни звели після окупації півострова та використовують для постачання військових вантажів. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ні він, ні військове керівництво Україні не дають анонсів будь-яких військових дій.

В інтерв’ю виданню "Бабель" Данілов також висловився про свій пост у Твіттері з підірваним Кримським мостом — на ньому яструб відносить Кримський міст геть. "Ось бачите — поставивши, чекаємо", — зазначив він. Допис з’явився на сторінці глави РНБО ще в липні.

Пост Данілова у Твіттері

Зазначимо, що згідно з трактуванням символів, яструб — птах, що відповідає за обізнаність, зосередження на правильній справі, а в деяких культурах — швидку відплату. Тема Кримського мосту та необхідність його ліквідації активно обговорюється у суспільстві. Про важливість знищення шляху сполучення з росією говорять і військові, зазначаючи, що це важливо для деокупації півострова і політики.

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Важливість звільнення півострова вже зрозуміли й союзники України, упевнені експерти. росія використовує Крим як військовий плацдарм та відправну точку для дестабілізації ситуації не лише в нашій країні. Раніше "Телеграф" повідомляв, що після великої кількості вибухів у Криму міст через Керченську протоку було перекрито для цивільного транспорту.