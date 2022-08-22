Рус

"Чекаємо": Данілов цікаво висловився про удар по Кримському мосту

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
555
Міст через Керченську протоку ретельно охороняється Новина оновлена 22 серпня 2022, 10:08
Міст через Керченську протоку ретельно охороняється

Про необхідність знищити міст заявляли політичні та військові діячі

Після численних вибухів у Криму напередодні, знову заговорили про необхідність знищення Кримського мосту — транспортної артерії, яку росіяни звели після окупації півострова та використовують для постачання військових вантажів. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ні він, ні військове керівництво Україні не дають анонсів будь-яких військових дій.

В інтерв’ю виданню "Бабель" Данілов також висловився про свій пост у Твіттері з підірваним Кримським мостом — на ньому яструб відносить Кримський міст геть. "Ось бачите — поставивши, чекаємо", — зазначив він. Допис з’явився на сторінці глави РНБО ще в липні.

Пост Данілова про Кримський міст у Твіттері
Пост Данілова у Твіттері

Зазначимо, що згідно з трактуванням символів, яструб — птах, що відповідає за обізнаність, зосередження на правильній справі, а в деяких культурах — швидку відплату. Тема Кримського мосту та необхідність його ліквідації активно обговорюється у суспільстві. Про важливість знищення шляху сполучення з росією говорять і військові, зазначаючи, що це важливо для деокупації півострова і політики.

Важливість звільнення півострова вже зрозуміли й союзники України, упевнені експерти. росія використовує Крим як військовий плацдарм та відправну точку для дестабілізації ситуації не лише в нашій країні. Раніше "Телеграф" повідомляв, що після великої кількості вибухів у Криму міст через Керченську протоку було перекрито для цивільного транспорту.

Теги:
#Кримський міст #Олексій Данилов