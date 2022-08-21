Укр

По Крыму вновь пронеслась череда "бавовн", в Севастополе объявили воздушную тревогу (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вспышка возле Севастополя Новость обновлена 21 августа 2022, 22:42
Вспышка возле Севастополя

Местные "чиновники" сообщают о работе ПВО

В оккупированном Крыму вновь слышно звуки выстрелов. На сей раз сообщается, что российская ПВО сработала на подходах к аэропорту "Бельбек", что в Севастополе.

Как передают местные телеграм-каналы, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что работала ПВО и призвал людей сохранять спокойствие.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", — сообщил он.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко высказал предположение, что завтра на "крымском" мосту вновь стоит ждать заторов.

Кроме того, сообщается, что в Севастополе включили воздушную тревогу, по данным СМИ, там ее слышат впервые с начала войны.

Как сообщалось ранее, в Крыму в последние дни были слышны взрывы во многих населенных пунктах. Так 9 августа взрыв произошел на авиабазе в Новофедоровке, а спустя неделю мощный пожар заметили под Джанкоем.

18 августа сообщалось о взрывах на аэродроме под Севастополем, следом за которым последовала серия "хлопков" в Керчи.

Стоит отметить, что местных россиян эти взрывы напугали настолько, что оккупантам пришлось даже перекрыть мост через Керченский пролив, чтобы как-то сдержать их поток.

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#Крым #Взрыв #Севастополь