Россиян в Курской области всполошили взрывы (видео)

Оба района граничат с Сумской областью Украины

В пограничных районах российской Курской области местные жители слышали очередные "хлопки".

Как сообщили в местных телеграм-каналах, звуки похожие на взрывы или выстрелы были слышны в Кореневском и Глушковском районах области. Оба из них расположены на границе с Украиной.

Так на одном из видео слышны два громких "хлопка", однако в комментариях к записи пользователи сети отметили, что они больше походи на вылеты, а не на прилеты.

После этого глава Кореневского района Марина Дегтярёва сообщила, что местным селянам переживать не стоит, так как там работает российское минобороны.

Как сообщалось ранее, в последнее время на территории оккупированного Крыма и в приграничных областях россии случается все больше взрывов. В частности в Крыму они звучали на авиабазе "Саки", складе боеприпасов под Джанкоем и аэродроме в Гвардейском.

Тем временем взрывы звучали и в Белгородской области, после чего жители областного центра решили массово покинуть город.

ЧП случилось и в аэропорту Сочи, где полыхнули здания возле международного аэропорта, достоверно неизвестно, что стало причиной возгорания, но дым видели во многих районах города.