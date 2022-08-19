Жители Белгорода бегут из города из-за новых взрывов: видео стало вирусным в сети

Возле Белгорода опять случилась "бавовна"

После того как на складах боеприпасов в пограничной с Украиной Белгородской области россии участились взрывы, местное население решило бежать подальше.

Бывший нардеп Верховной Рады Борислав Береза обнародовал в своем телеграм-канале видео, которое уже разлетелось по сети. На нем видно, что на выезде из города образовалась многокилометровая пробка.

"Пробка на выезд из Белгорода. Эта пробка образовалась прямо сейчас, когда ЗСУ отработали по очередному складу и воинской части. У русни не выдержали нервы. Пробка огромная, многокилометровая", — прокомментировал видео он.

При этом он отметил, что люди не выезжают за город на выходные, а именно бегут из Белгорода так как все происходит посреди ночи.

Как сообщалось ранее, днем 19 августа прозвучали два мощных взрыва в Яковлевском районе возле Белгорода. Поначалу местные власти не комментировали происшествие, однако позже в СМИ появились сообщения о том, что в области начали разминировать территории после пожара на складе боеприпасов.

Напомним, вечером 19 августа о взрывах сообщали и жители оккупированного Крыма. В частности сообщалось о работе ПВО возле Евпатории, а позже и возле Севастополя