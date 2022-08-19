Мешканці Білгорода тікають із міста через нові вибухи: відео стало вірусним у мережі

Біля Білгорода знову трапився "бавовна"

Після того, як на складах боєприпасів в прикордонній з Україною Білгородській області рф почастішали вибухи, місцеве населення вирішило втікати подалі.

Колишній нардеп Верховної Ради Борислав Береза оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео, яке вже розлетілося мережею. На ньому видно, що на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор.

"Пробка на виїзд з Білгорода. Ця пробка утворилася прямо зараз, коли ЗСУ відпрацювали за черговим складом і військовою частиною. У русні не витримали нерви. Пробка величезна, багатокілометрова", — прокоментував він.

При цьому він зазначив, що люди не виїжджають за місто на вихідні, а саме тікають із Білгорода, оскільки все відбувається посеред ночі.

Як повідомлялося раніше, вдень 19 серпня пролунали два потужні вибухи в Яковлівському районі біля Білгорода. Спочатку місцева влада не коментувала пригоду, проте пізніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що в області почали розмінувати території після пожежі на складі боєприпасів.

Нагадаємо, увечері 19 серпня про вибухи повідомляли і мешканці окупованого Криму. Зокрема, повідомлялося про роботу ППО біля Євпаторії, а пізніше і біля Севастополя.