Росіян у Курській області сполошили вибухи (відео)

Обидва райони межують із Сумською областю України

У прикордонних районах російської Курської області місцеві мешканці чули чергові "хлопки".

Як повідомили у місцевих телеграм-каналах, звуки схожі на вибухи чи постріли було чути у Коренівському та Глушківському районах області. Обидва розташовані на кордоні з Україною.

Так на одному з відео чути дві гучні "бавовни", проте в коментарях до запису користувачі мережі відзначили, що вони більше схожі на вильоти, а не на прильоти.

Після цього голова Коренівського району Марина Дегтярьова повідомила, що місцевим селянам переживати не варто, бо там працює російське міноборони.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на території окупованого Криму та у прикордонних областях росії трапляється все більше вибухів. Зокрема в Криму вони звучали на авіабазі "Саки", складі боєприпасів під Джанкоєм та аеродромі у Гвардійському.

Тим часом вибухи лунали й у Білгородській області, після чого мешканці обласного центру вирішили масово залишити місто.

Надзвичайна подія сталася і в аеропорту Сочі, де спалахнули будівлі біля міжнародного аеропорту, достеменно невідомо, що стало причиною займання, але дим бачили в багатьох районах міста.