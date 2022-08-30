Россияне потратили кучу дорогих ракет на фальшивые HIMARS: детали от WP

WP рассказала, как бессмысленно россияне тратили дорогие ракеты "Калибр"

российская федерация совершала удары дорогими ракетами "Калибр" по деревянным макетам, перепутав их с реальными HIMARS.

Как сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на одного из украинских чиновников, а также американского дипломата, согласившихся предоставить сведения исключительно на условиях анонимности, бойцами Вооруженных сил были изготовлены так называемые деревянные приманки для оккупантов. Российские беспилотники в своих объективах воспринимали их как передовые американские системы и передавали данные об их местонахождении ракетоносцам, расположенным в акватории Черного моря. В дальнейшем последние наносили удары по псевдохимарсам как по "VIP-целям".

"После нескольких недель в полевых условиях приманки "вытащили" (из рф — ред.) по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" — первоначальный успех, заставивший Украину расширить производство копий для более широкого использования", — пояснили собеседники.

Читайте также: Категория Украина "Похожи на HIMARS": Британия даст Украине дополнительные РСЗО В Британии довольны тем, как ВСУ используют предоставленное оружие

Также отмечается, что вовлечение в боевые действия так называемых приманок является одной из ведущих тактик, которые были применены украинскими Вооруженными силами для того, чтобы дать отпор российскому противнику, ведь рф имеет значительно большее количество вооружения.

Представитель США добавил, что удары по нереальным целям можно частично объяснить тем, что оккупанты отчитывались об уничтожении гораздо большего количества HIMARS, чем в действительности передавалось Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дружественная Великобритания недавно передала Украине новый пакет мощного вооружения, лучше уже известные своей точностью в боях с оккупантами ракетные системы HIMARS.

Также напомним, что США планируют увеличить производство HIMARS и снарядов, чтобы помочь Украине в ее противостоянии российской агрессии.